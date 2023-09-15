17 сентября без света останется часть Новобаварского района Харькова: адреса

В воскресенье, 17 сентября, с 06:30 до 17:00 будет обесточена часть потребителей Новобаварского района Харькова.

Причина — ремонтные работы, сообщает пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко. Света не будет по следующим адресам:

ул. Архангельская, б. 1-53,

ул. Джутовой, б. 1-50,

проулок Джутовой, б. 1-18,

проулок Дзюбы, б. 2-32,

в-зд Катаева, б. 1-7,

ул. Катаева, б. 3-28,

ул. Конопляна, б. 1-39,

в-зд Конопляный, б. 1-10,

пр-зд Конопляный, б. 2-26,

проулок Конопляный, б. 1-8,

в-зд Магистральный, б. 1-6,

пров. Маргариновая, б. 2-44,

пр. Ново-Баварский, б. 121,123,125, 131-143,

проулок Новоконопляный, б. 1-8,

ул. Подсолнечная, б. 31-78,

в-зд. Подсолнечное, б. 1-7,

пров. Подсолнечное, б. 1-11,

пр-зд Майский, б. 1-17,

ул. Ушинского, б. 1-122,

пров. Ушинского, б. 1-68.

Также будут обесточены Харьковская общеобразовательная санаторная школа №9 и дошкольное учебное заведение №286.