17 сентября без света останется часть Новобаварского района Харькова: адреса
В воскресенье, 17 сентября, с 06:30 до 17:00 будет обесточена часть потребителей Новобаварского района Харькова.
Причина — ремонтные работы, сообщает пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко. Света не будет по следующим адресам:
ул. Архангельская, б. 1-53,
ул. Джутовой, б. 1-50,
проулок Джутовой, б. 1-18,
проулок Дзюбы, б. 2-32,
в-зд Катаева, б. 1-7,
ул. Катаева, б. 3-28,
ул. Конопляна, б. 1-39,
в-зд Конопляный, б. 1-10,
пр-зд Конопляный, б. 2-26,
проулок Конопляный, б. 1-8,
в-зд Магистральный, б. 1-6,
пров. Маргариновая, б. 2-44,
пр. Ново-Баварский, б. 121,123,125, 131-143,
проулок Новоконопляный, б. 1-8,
ул. Подсолнечная, б. 31-78,
в-зд. Подсолнечное, б. 1-7,
пров. Подсолнечное, б. 1-11,
пр-зд Майский, б. 1-17,
ул. Ушинского, б. 1-122,
пров. Ушинского, б. 1-68.
Также будут обесточены Харьковская общеобразовательная санаторная школа №9 и дошкольное учебное заведение №286.
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 15:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 17 сентября, с 06:30 до 17:00 будет обесточена часть потребителей Новобаварского района Харькова.".