17 вересня без світла залишиться частина Новобаварського району: адреси

У неділю, 17 вересня, з 06:30 до 17:00 буде знеструмлена частина споживачів Новобаварського району Харкова.

Причина – ремонтні роботи, повідомляє речниця АТ «Харківобленерго» Марина Шевченко. Світла не буде за такими адресами:

вул. Архангельська, б. 1-53,

вул. Джутова, б. 1-50,

пров. Джутовий, б. 1-18,

пр. Дзюби, б. 2-32,

в-зд Катаєва, б. 1-7,

вул. Катаєва, б. 3-28,

вул. Конопляна, б. 1-39,

в-зд Конопляний, б. 1-10,

пр-зд Конопляний, б. 2-26,

пров. Конопляний, б. 1-8,

в-зд Магістральний, б. 1-6,

пров. Маргариновий, б. 2-44,

пр. Ново-Баварський, б. 121,123,125, 131-143,

пров. Новоконопляний, б. 1-8,

вул. Соняшникова, б. 31-78,

в-зд. Соняшниковий, б. 1-7,

пров. Соняшниковий, б. 1-11,

пр-зд Травневий, б. 1-17,

вул. Ушинського, б. 1-122,

пров. Ушинського, б. 1-68.

Також у цей час будуть знеструмлені Харківська загальноосвітня санаторна школа №9 та дошкільний навчальний заклад №286.