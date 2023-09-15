17 вересня без світла залишиться частина Новобаварського району: адреси
У неділю, 17 вересня, з 06:30 до 17:00 буде знеструмлена частина споживачів Новобаварського району Харкова.
Причина – ремонтні роботи, повідомляє речниця АТ «Харківобленерго» Марина Шевченко. Світла не буде за такими адресами:
вул. Архангельська, б. 1-53,
вул. Джутова, б. 1-50,
пров. Джутовий, б. 1-18,
пр. Дзюби, б. 2-32,
в-зд Катаєва, б. 1-7,
вул. Катаєва, б. 3-28,
вул. Конопляна, б. 1-39,
в-зд Конопляний, б. 1-10,
пр-зд Конопляний, б. 2-26,
пров. Конопляний, б. 1-8,
в-зд Магістральний, б. 1-6,
пров. Маргариновий, б. 2-44,
пр. Ново-Баварський, б. 121,123,125, 131-143,
пров. Новоконопляний, б. 1-8,
вул. Соняшникова, б. 31-78,
в-зд. Соняшниковий, б. 1-7,
пров. Соняшниковий, б. 1-11,
пр-зд Травневий, б. 1-17,
вул. Ушинського, б. 1-122,
пров. Ушинського, б. 1-68.
Також у цей час будуть знеструмлені Харківська загальноосвітня санаторна школа №9 та дошкільний навчальний заклад №286.
Читайте також: Чи загрожують Харкову відключення за графіком з 1 жовтня: дані Укренерго
Новини за темою:
Ви читали новину: «17 вересня без світла залишиться частина Новобаварського району: адреси»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2023 в 15:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 17 вересня, з 06:30 до 17:00 буде знеструмлена частина споживачів Новобаварського району Харкова.".