На Харьковщине обстрелами поврежден 81 объект промышленности — ХОВА
Промышленные предприятия на Харьковщине понесли серьезные потери из-за войны, но экономика постепенно восстанавливается. Об этом заявила пресс-служба ХОВА со ссылкой на начальника областной военной администрации Олега Синегубова.
По данным ХОВА, в Харьковской области из-за российских обстрелов поврежден 81 объект промышленности. Еще около 200 предприятий переехали из региона, воспользовавшись госпрограммой релокации бизнеса. Из них на новых местах уже возобновили работу 60%. Треть переехавших — физические лица-предприниматели.
Несмотря на такие печальные данные, в областной военной администрации отметили и некоторые позитивные тенденции.
«Деоккупация большей части Харьковской области вызвала положительную динамику постепенного обновления экономики. Так, в 2023 году реализовано промышленной продукции на 100 млн, из них 40% – это перерабатывающая отрасль, из которой треть – предприятия пищевой промышленности», — отметили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 09:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Промышленные предприятия на Харьковщине понесли серьезные потери из-за войны, но экономика постепенно восстанавливается. Об этом заявила пресс-служба ХОВА со ссылкой на начальника областной военной администрации Олега Синегубова".