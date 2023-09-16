На Харківщині обстрілами пошкоджено 81 об’єкт промисловості – ХОВА

Промислові підприємства на Харківщині зазнали серйозних втрат через війну, але економіка поступово відновлюється. Про це заявила пресслужба ХОВА з посиланням на начальника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За даними ХОВА, у Харківській області через російські обстріли пошкоджено 81 об’єкт промисловості. Ще близько 200 підприємств переїхали із регіону, скориставшись держпрограмою релокації бізнесу. З них на нових місцях уже відновили роботу 60%. Третина тих, що переїхали, – фізичні особи-підприємці.

Попри такі сумні дані, в обласній військовій адміністрації наголосили й на деяких позитивних тенденціях.

“Деокупація більшої частини Харківської області викликала позитивну динаміку поступового відновлення економіки. Так, у 2023 році реалізовано промислової продукції на 100 млн, з них 40% – це переробна галузь, з якої третина – підприємства харчової промисловості”, – зазначили у ХОВА.