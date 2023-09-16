Удар ВСУ по судоремонтному заводу в Севастополе корректировали на месте ССО
Командование Сил специальных операций ВСУ (ССО) рассказало подробности дерзкой операции, которую провели во временно оккупированном Севастополе ночью 13 сентября.
«ССО получили информацию из нескольких источников о вероятном расположении большого десантного корабля «Минск» и дизель-электрической подводной лодки «Ростов-на-Дону» на одном из судоремонтных предприятий в Севастополе. С целью идентификации целей, наведения и корректировки огня, а также разведки на оперативной глубине противника были привлечены операторы ССО», — сообщили в telegram Сил спецопераций.
Как оказалось, воины Сил спецопераций непосредственно присутствовали в Севастополе и корректировали удары.
«На лодках группа подошла к безопасному месту и совершила передвижение к берегу благодаря подводным средствам доставки. Проведя успешную инфильтрацию, воины приступили к выполнению основной части операции. С помощью специальных технических средств разведки выполнена идентификация и наведение на цель. При непосредственном поражении группа осуществляла корректировку огня и подтверждение уничтожения целей. После этого наши бойцы произвели успешную эксфильтрацию», — отметили в ССО.
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 08:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командование Сил специальных операций ВСУ (ССО) рассказало подробности дерзкой операции, которую провели во временно оккупированном Севастополе ночью 13 сентября".