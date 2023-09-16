Удар ЗСУ по судноремонтному заводу в Севастополі коригували на місці ССО

Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ (ССО) розповіло подробиці зухвалої операції, яку провели у тимчасово окупованому Севастополі вночі 13 вересня.

“ССО отримали інформацію із декількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля “Мінськ” і дизель-електричного підводного човна “Ростов-на-Дону” на одному з судноремонтних підприємств в Севастополі. З метою ідентифікації цілей, наведення та коригування вогню, а також розвідки на оперативній глибині противника було залучено операторів ССО“, – повідомили в телеграмі Сил спецоперацій.

Як виявилося, воїни Сил спецоперацій були безпосередньо присутні в Севастополі та коригували удари.

“На човнах група підійшла до безпечного місця і здійснила пересування до берега завдяки підводним засобам доставлення. Провівши успішну інфільтрацію, воїни розпочали виконання основної частини операції. За допомогою спеціальних технічних засобів розвідки, виконано ідентифікацію та наведення на ціль. Під час безпосереднього ураження група здійснювала коригування вогню і підтвердження знищення цілей. Після цього наші бійці провели успішну ексфільтрацію“, – зазначили у ССО.