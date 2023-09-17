Россияне атаковали четырьмя ракетами С-300 Харьков ночью – Синегубов

Россияне ударили по зданию гражданского предприятия в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Минувшей ночью, около 0:30, враг нанес ракетный удар по Харькову. Зафиксировано попадание 4 управляемых ракет ЗРК С300 по зданию гражданского предприятия. Произошел пожар», — рассказал Синегубов.

Вчера около 11:10 россияне нанесли по Харькову удары 5 крылатыми ракетами комплекса «Искандер К». Повреждены здания гражданских предприятий, частные жилые дома, произошли пожары. Ранения получили 6 гражданских мужчин. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области.

Около 11:30 между селами Глубокое и Стрелеча Харьковского района российские оккупанты нанесли удар управляемой противотанковой ракетой по гражданскому автомобилю. Мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле, погибли на месте. Еще один человек 72 лет, который был в автомобиле, получил ранение. Госпитализирован в тяжелом состоянии.

В результате обстрела села Петропавловка Купянского района получил ранение гражданский мужчина 23 лет.

Также под огнем врага в течение суток находились села Хатное и Подолы Купянского района, пгт Казачья Лопань Харьковского района, село Шейковка Изюмского района, село Ивашки Богодуховского района, Волчанск Чугуевского района и другие населенные пункты. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, торговые помещения, произошли пожары.