Live
  • Вс 17.09.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🟢

Россияне атаковали четырьмя ракетами С-300 Харьков ночью – Синегубов

Происшествия 09:06   17.09.2023
Оксана Якушко
Россияне атаковали четырьмя ракетами С-300 Харьков ночью – Синегубов Фото: кадр из видео

Россияне ударили по зданию гражданского предприятия в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Минувшей ночью, около 0:30, враг нанес ракетный удар по Харькову. Зафиксировано попадание 4 управляемых ракет ЗРК С300 по зданию гражданского предприятия. Произошел пожар», — рассказал Синегубов.

Вчера около 11:10 россияне нанесли по Харькову удары 5 крылатыми ракетами комплекса «Искандер К». Повреждены здания гражданских предприятий, частные жилые дома, произошли пожары. Ранения получили 6 гражданских мужчин. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области.

Около 11:30 между селами Глубокое и Стрелеча Харьковского района российские оккупанты нанесли удар управляемой противотанковой ракетой по гражданскому автомобилю. Мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле, погибли на месте. Еще один человек 72 лет, который был в автомобиле, получил ранение. Госпитализирован в тяжелом состоянии.

В результате обстрела села Петропавловка Купянского района получил ранение гражданский мужчина 23 лет.

Также под огнем врага в течение суток находились села Хатное и Подолы Купянского района, пгт Казачья Лопань Харьковского района, село Шейковка Изюмского района, село Ивашки Богодуховского района,  Волчанск Чугуевского района и другие населенные пункты. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, торговые помещения, произошли пожары.

Читайте также: В Харькове гремят взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Россияне атаковали четырьмя ракетами С-300 Харьков ночью – Синегубов
Россияне атаковали четырьмя ракетами С-300 Харьков ночью – Синегубов
17.09.2023, 09:06
В Харькове гремят взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
В Харькове гремят взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
17.09.2023, 00:36
В Харькове мужчина погиб во время пожара – ГСЧС
В Харькове мужчина погиб во время пожара – ГСЧС
17.09.2023, 08:33
Низкое качество или недостаточная численность — ISW о войске РФ под Купянском
Низкое качество или недостаточная численность — ISW о войске РФ под Купянском
16.09.2023, 13:39
Шесть ракет за день: Болвинов рассказал, чем били по Харькову
Шесть ракет за день: Болвинов рассказал, чем били по Харькову
16.09.2023, 21:11
4 села на Харьковщине россияне атаковали авиационными ударами – Генштаб ВСУ
4 села на Харьковщине россияне атаковали авиационными ударами – Генштаб ВСУ
17.09.2023, 08:00

Новости по теме:

08:33
В Харькове мужчина погиб во время пожара – ГСЧС
08:00
4 села на Харьковщине россияне атаковали авиационными ударами – Генштаб ВСУ
00:36
В Харькове гремят взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
16:49
«Один 300 и двое гражданских 200» — видео с места обстрела Харьковщины
09:48
На Харьковщине обстрелами поврежден 81 объект промышленности — ХОВА

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Россияне атаковали четырьмя ракетами С-300 Харьков ночью – Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 17 сентября 2023 в 09:06;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили по зданию гражданского предприятия в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".