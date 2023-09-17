В Харькове гремят взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары

В Харькове в ночь на 17 сентября прогремело четыре взрыва. Первый — за мгновение до объявления воздушной тревоги в 00:26.

Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник подтвердил, что россияне запускают ракеты.

Глава ХОВА Олег Синегубов также сообщает о вражеских ударах и призывает быть в укрытиях.

«Опять россияне обстреливают Харьков. Второй раз за сутки», — пишет мэр Игорь Терехов.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области призывают сообщать о попаданиях и пострадавших на спецлинию 102.

Позже Мельник добавил, что россияне ударили ракетами, предварительно С-300, с территории Белгородской области.