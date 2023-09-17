В Харькове гремят взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
Фото: Вадим Беликов
В Харькове в ночь на 17 сентября прогремело четыре взрыва. Первый — за мгновение до объявления воздушной тревоги в 00:26.
Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник подтвердил, что россияне запускают ракеты.
Глава ХОВА Олег Синегубов также сообщает о вражеских ударах и призывает быть в укрытиях.
«Опять россияне обстреливают Харьков. Второй раз за сутки», — пишет мэр Игорь Терехов.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области призывают сообщать о попаданиях и пострадавших на спецлинию 102.
Позже Мельник добавил, что россияне ударили ракетами, предварительно С-300, с территории Белгородской области.
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- • Дата публикации материала: 17 сентября 2023 в 00:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в ночь на 17 сентября прогремело четыре взрыва. Первый — за мгновение до объявления воздушной тревоги в 00:26.".