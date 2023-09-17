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В Харькове гремят взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары

Происшествия 00:36   17.09.2023
Елена Нагорная
В Харькове гремят взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары Фото: Вадим Беликов

В Харькове в ночь на 17 сентября прогремело четыре взрыва. Первый — за мгновение до объявления воздушной тревоги в 00:26.

Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник подтвердил, что россияне запускают ракеты.

Глава ХОВА Олег Синегубов также сообщает о вражеских ударах и призывает быть в укрытиях.

«Опять россияне обстреливают Харьков. Второй раз за сутки», — пишет мэр Игорь Терехов.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области призывают сообщать о попаданиях и пострадавших на спецлинию 102.

Позже Мельник добавил, что россияне ударили ракетами, предварительно С-300, с территории Белгородской области.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 сентября 2023 в 00:36;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в ночь на 17 сентября прогремело четыре взрыва. Первый — за мгновение до объявления воздушной тревоги в 00:26.".