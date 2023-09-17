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У Харкові лунають вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари

Події 00:36   17.09.2023
Олена Нагорна
У Харкові лунають вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари

У Харкові в ніч проти 17 вересня пролунало чотири вибухи. Перший – за мить до оголошення повітряної тривоги о 00:26.

Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник підтвердив, що росіяни запускають ракети.

Глава ХОВА Олег Синєгубов також повідомляє про ворожі удари та закликає бути в укриттях.

“Знову росіяни обстрілюють Харків. Вдруге за добу”, – пише мер Ігор Терехов.

У ГУ Нацполіції в Харківській області закликають повідомляти про влучання та постраждалих на спецлінію 102.

Пізніше Мельник додав, що росіяни вдарили ракетами, попередньо С-300, з території Бєлгородської області.

Читайте також: Шість ракет за день: Болвінов розповів, чим били Харковом

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2023 в 00:36;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові в ніч проти 17 вересня пролунало чотири вибухи. Перший – за мить до оголошення повітряної тривоги о 00:26.".