У Харкові лунають вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари

У Харкові в ніч проти 17 вересня пролунало чотири вибухи. Перший – за мить до оголошення повітряної тривоги о 00:26.

Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник підтвердив, що росіяни запускають ракети.

Глава ХОВА Олег Синєгубов також повідомляє про ворожі удари та закликає бути в укриттях.

“Знову росіяни обстрілюють Харків. Вдруге за добу”, – пише мер Ігор Терехов.

У ГУ Нацполіції в Харківській області закликають повідомляти про влучання та постраждалих на спецлінію 102.

Пізніше Мельник додав, що росіяни вдарили ракетами, попередньо С-300, з території Бєлгородської області.