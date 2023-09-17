У Харкові лунають вибухи: Синєгубов підтверджує ворожі удари
У Харкові в ніч проти 17 вересня пролунало чотири вибухи. Перший – за мить до оголошення повітряної тривоги о 00:26.
Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник підтвердив, що росіяни запускають ракети.
Глава ХОВА Олег Синєгубов також повідомляє про ворожі удари та закликає бути в укриттях.
“Знову росіяни обстрілюють Харків. Вдруге за добу”, – пише мер Ігор Терехов.
У ГУ Нацполіції в Харківській області закликають повідомляти про влучання та постраждалих на спецлінію 102.
Пізніше Мельник додав, що росіяни вдарили ракетами, попередньо С-300, з території Бєлгородської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2023 в 00:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові в ніч проти 17 вересня пролунало чотири вибухи. Перший – за мить до оголошення повітряної тривоги о 00:26.".