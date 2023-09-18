«Харьковводоканал» подготовил к зиме коммуникации в укрытиях
КП «Харьковводоканал» завершило комплексное восстановление коммуникаций в стационарных и временных убежищах города, сообщили в мэрии.
Всего подготовлено 2250 мест для укрытия харьковчан в случае возникновения различных нештатных ситуаций. В частности, бригады управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем комплекса «Харьковводоотведение» заканчивают обустройство стационарного бомбоубежища на ул. Молочной, 20. Там коммунальщики провели капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения.
«Наши мастера проверили все коммуникации, заменили 60 м изношенных трубопроводов холодной воды, установили новую сантехнику. Все городские бомбоубежища оборудованы так же, в них созданы максимально комфортные условия для пребывания людей в случае обстрелов или других непредвиденных ситуаций», — отметил начальник управления Валерий Харлан.
Кроме того, ремонты провели и во временных убежищах: специалисты установили там краны холодной воды, а где позволяли технические условия — оборудовали и санузлы.
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 16:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковводоканал» завершило комплексное восстановление коммуникаций в стационарных и временных убежищах города, сообщили в мэрии. ".