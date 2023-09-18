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«Харківводоканал» підготував до зими комунікації в укриттях

Суспільство 16:20   18.09.2023
Оксана Якушко
«Харківводоканал» підготував до зими комунікації в укриттях

КП «Харківводоканал» завершило комплексне відновлення комунікацій у стаціонарних та тимчасових укриттях міста, повідомили у мерії. 

Загалом підготовлено 2250 місць для укриття харків’ян у випадку виникнення різних нештатних ситуацій. Зокрема, бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» закінчують облаштування стаціонарного бомбосховища на вул. Молочній, 20. Там комунальники провели капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення.

«Наші майстри перевірили всі комунікації, замінили 60 м зношених трубопроводів холодної води, встановили нову сантехніку. Всі міські бомбосховища обладнані так само, у них створені максимально комфортні умови для перебування людей у випадку обстрілів чи інших непередбачених ситуацій», – зазначив начальник управління Валерій Харлан.

Крім того, ремонти провели і в тимчасових сховищах: фахівці встановили там крани холодної води, а де дозволяли технічні умови – обладнали санвузли.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 16:20;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківводоканал» завершило комплексне відновлення комунікацій у стаціонарних та тимчасових укриттях міста, повідомили у мерії. ".