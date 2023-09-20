Почти час враг обстреливал село на Харьковщине: пропали свет и газ (фото)
Фото: «Заря»
20 сентября в 10:25 армия РФ в течение часа из артиллерии обстреливала село Одноробовка на Золочевщине.
«В результате попаданий повреждены три многоквартирных и один частный дома, пять хозяйственных построек, четыре автомобиля, два гаража. Энерго- и газоснабжение отсутствует. Жертв нет», — рассказал начальник Золочевской военной поселковой администрации Виктор Коваленко, сообщает издание «Заря».
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 14:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 сентября в 10:25 армия РФ в течение часа из артиллерии обстреливала село Одноробовка на Золочевщине.".