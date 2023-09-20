Почти час враг обстреливал село на Харьковщине: пропали свет и газ (фото)

20 сентября в 10:25 армия РФ в течение часа из артиллерии обстреливала село Одноробовка на Золочевщине.

«В результате попаданий повреждены три многоквартирных и один частный дома, пять хозяйственных построек, четыре автомобиля, два гаража. Энерго- и газоснабжение отсутствует. Жертв нет», — рассказал начальник Золочевской военной поселковой администрации Виктор Коваленко, сообщает издание «Заря».