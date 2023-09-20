Майже годину ворог обстрілював село на Харківщині: зникло світло та газ (фото)

20 вересня о 10:25 армія РФ протягом години з артилерії обстрілювали село Одноробівка на Золочівщині.

«В результаті влучань пошкоджені три багатоквартирні та один приватний будинки, п‘ять господарчих споруд, чотири автомобілі, два гаражі. Енерго- та газопостачання відсутні. Жертв немає», – розповів начальник Золочівської військової селищної адміністрації Віктор Коваленко, повідомляє видання «Зоря».