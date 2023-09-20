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Майже годину ворог обстрілював село на Харківщині: зникло світло та газ (фото)

Події 14:08   20.09.2023
Вікторія Яковенко
Майже годину ворог обстрілював село на Харківщині: зникло світло та газ (фото) Фото: “Зоря”

20 вересня о 10:25 армія РФ протягом години з артилерії обстрілювали село Одноробівка на Золочівщині.

«В результаті влучань пошкоджені три багатоквартирні та один приватний будинки, п‘ять господарчих споруд, чотири автомобілі, два гаражі. Енерго- та газопостачання відсутні. Жертв немає», – розповів начальник Золочівської військової селищної адміністрації Віктор Коваленко, повідомляє видання «Зоря».

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Фото: “Зоря”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 14:08;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 вересня о 10:25 армія РФ протягом години з артилерії обстрілювали село Одноробівка на Золочівщині.".