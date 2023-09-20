Села Волчанской громады, где пропал свет 24 августа из-за обстрелов, запитали
В Волчанской громаде в Харьковской области запитали ряд сел, которые были обесточены с 24 августа в результате вражеских обстрелов.
Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго». Энергетики запитали населенные пункты Старица, Бугроватка, Графское, Семеновка, Верхняя Писаревка, Лосевка, Шестеровка, Сосновый Бор, Прилипка и частично Лиман.
Чтобы восстановить электроснабжение в этих населенных пунктах, нужно было отремонтировать поврежденную обстрелами высоковольтную линию 110 кВ, питающую местную подстанцию. Специалистам не с первого раза удалось выполнить все необходимые работы, рассказали энергетики.
«При первой попытке бригада попала под обстрел. Никто из энергетиков не получил ранений, но нужно было дождаться благоприятных условий и соответственно, разрешения военных, чтобы справиться с этой задачей», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 12:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанской громаде в Харьковской области запитали ряд сел, которые были обесточены с 24 августа в результате вражеских обстрелов. ".