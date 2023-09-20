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Села Вовчанської громади, де зникло світло 24 серпня через обстріли, заживили

Суспільство 12:33   20.09.2023
Вікторія Яковенко
Села Вовчанської громади, де зникло світло 24 серпня через обстріли, заживили Фото: АТ “Харківобленерго”

У Вовчанській громаді на Харківщині заживили низку сіл, які були знеструмлені з 24 серпня внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго». Енергетики заживили населені пункти  Стариця, Бугруватка, Графське, Симинівка, Верхня Писарівка, Лосівка, Шестерівка, Сосновий Бір, Приліпка та частково Лиман.

Щоб відновити електропостачання в цих населених пунктах, треба було відремонтувати пошкоджену обстрілами високовольтну лінію 110 кВ, яка живить місцеву підстанцію. Фахівцям не з першого разу вдалося виконати усі необхідні роботи, розповіли енергетики.

«Під час першої спроби бригада потрапила під обстріл. Ніхто з енергетиків не зазнав поранень, але треба було дочекатися сприятливих умов та відповідно дозволу військових, щоб впоратися із цим завданням», — йдеться у повідомленні.

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Фото: АТ “Харківобленерго”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вовчанській громаді на Харківщині заживили низку сіл, які були знеструмлені з 24 серпня внаслідок ворожих обстрілів.".