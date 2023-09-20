Села Вовчанської громади, де зникло світло 24 серпня через обстріли, заживили

У Вовчанській громаді на Харківщині заживили низку сіл, які були знеструмлені з 24 серпня внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго». Енергетики заживили населені пункти Стариця, Бугруватка, Графське, Симинівка, Верхня Писарівка, Лосівка, Шестерівка, Сосновий Бір, Приліпка та частково Лиман.

Щоб відновити електропостачання в цих населених пунктах, треба було відремонтувати пошкоджену обстрілами високовольтну лінію 110 кВ, яка живить місцеву підстанцію. Фахівцям не з першого разу вдалося виконати усі необхідні роботи, розповіли енергетики.

«Під час першої спроби бригада потрапила під обстріл. Ніхто з енергетиків не зазнав поранень, але треба було дочекатися сприятливих умов та відповідно дозволу військових, щоб впоратися із цим завданням», — йдеться у повідомленні.