Села Вовчанської громади, де зникло світло 24 серпня через обстріли, заживили
У Вовчанській громаді на Харківщині заживили низку сіл, які були знеструмлені з 24 серпня внаслідок ворожих обстрілів.
Про це повідомили в АТ «Харківобленерго». Енергетики заживили населені пункти Стариця, Бугруватка, Графське, Симинівка, Верхня Писарівка, Лосівка, Шестерівка, Сосновий Бір, Приліпка та частково Лиман.
Щоб відновити електропостачання в цих населених пунктах, треба було відремонтувати пошкоджену обстрілами високовольтну лінію 110 кВ, яка живить місцеву підстанцію. Фахівцям не з першого разу вдалося виконати усі необхідні роботи, розповіли енергетики.
«Під час першої спроби бригада потрапила під обстріл. Ніхто з енергетиків не зазнав поранень, але треба було дочекатися сприятливих умов та відповідно дозволу військових, щоб впоратися із цим завданням», — йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 12:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вовчанській громаді на Харківщині заживили низку сіл, які були знеструмлені з 24 серпня внаслідок ворожих обстрілів.".