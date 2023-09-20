Враг обстрелял приграничное село на Харьковщине: ранен мужчина

В очередной раз россияне нанесли удар по Золочевской громаде Харьковской области.

Около 17:00 захватчики обстреляли из артиллерии приграничное село Перовское. Ранения получил мужчина 1958 года рождения, сообщает пресс-служба ХОВА.

Предварительно, значительно поврежден частный дом. Информация о других разрушениях уточняется.

Напомним, 20 сентября с 10:25 армия РФ в течение часа из артиллерии обстреливала село Одноробовка Золочевской громады. Никто не пострадал.