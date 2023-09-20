Ворог обстріляв прикордонне село на Харківщині: поранено чоловіка

Вкотре росіяни завдали удару по Золочівській громаді Харківської області.

Близько 17:00 загарбники обстріляли з артилерії прикордонне село Перовське. Поранення зазнав чоловік 1958 року народження, повідомляє пресслужба ХОВА.

Попередньо, значно пошкоджено приватний будинок. Інформація щодо інших руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, 20 вересня з 10:25 армія РФ протягом години з артилерії обстрілювала село Одноробівка Золочівської громади. Ніхто не постраждав.