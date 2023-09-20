Ворог обстріляв прикордонне село на Харківщині: поранено чоловіка
Вкотре росіяни завдали удару по Золочівській громаді Харківської області.
Близько 17:00 загарбники обстріляли з артилерії прикордонне село Перовське. Поранення зазнав чоловік 1958 року народження, повідомляє пресслужба ХОВА.
Попередньо, значно пошкоджено приватний будинок. Інформація щодо інших руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, 20 вересня з 10:25 армія РФ протягом години з артилерії обстрілювала село Одноробівка Золочівської громади. Ніхто не постраждав.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 18:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вкотре росіяни завдали удару по Золочівській громаді Харківської області.".