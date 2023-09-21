Как выглядит Харьков после обстрела – прокуратура показала последствия (видео)

Как выглядят здания в Слободском районе после ракетной атаки, показала Харьковская областная прокуратура.

«Сегодня в 5:50 минут российские войска совершили запуск шести ракет типа С-300 с территории Белгородской области. Все попадания были по Слободскому району. От обстрелов телесные повреждения получили три человека. Это мужчины. Один от госпитализации отказался, двоим оказали медицинскую помощь и госпитализировали», — рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

От обстрела разрушены несколько ангарных помещений в промышленной зоне этого района. Также были частично повреждены частные дома, выбило стекла.

По этому факту возбуждено уголовное производство.