Как выглядит Харьков после обстрела – прокуратура показала последствия (видео)
Как выглядят здания в Слободском районе после ракетной атаки, показала Харьковская областная прокуратура.
«Сегодня в 5:50 минут российские войска совершили запуск шести ракет типа С-300 с территории Белгородской области. Все попадания были по Слободскому району. От обстрелов телесные повреждения получили три человека. Это мужчины. Один от госпитализации отказался, двоим оказали медицинскую помощь и госпитализировали», — рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
От обстрела разрушены несколько ангарных помещений в промышленной зоне этого района. Также были частично повреждены частные дома, выбило стекла.
По этому факту возбуждено уголовное производство.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 17:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как выглядят здания в Слободском районе после ракетной атаки, показала Харьковская областная прокуратура.".