Як виглядає Харків після обстрілу – прокуратура показала наслідки (відео)
Як виглядають будівлі у Слобідському районі після ракетної атаки, показала Харківська обласна прокуратура.
«Сьогодні о 5:50 хвилин російські війська здійснили запуск шести ракет типу С-300 з території Бєлгородської області. Всі влучання були по Слобідському району. Від обстрілів тілесні ушкодження отримали троє осіб. Це чоловіки. Один від госпіталізації відмовився, двом надали медичну допомогу і ушпиталили», – розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
Від обстрілу зруйновано декілька ангарних приміщень у промисловій зоні цього району. Також було частково пошкоджено приватні будинки, вибило шибки.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 17:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як виглядають будівлі у Слобідському районі після ракетної атаки, показала Харківська обласна прокуратура.".