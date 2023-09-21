Як виглядає Харків після обстрілу – прокуратура показала наслідки (відео)

Як виглядають будівлі у Слобідському районі після ракетної атаки, показала Харківська обласна прокуратура.

«Сьогодні о 5:50 хвилин російські війська здійснили запуск шести ракет типу С-300 з території Бєлгородської області. Всі влучання були по Слобідському району. Від обстрілів тілесні ушкодження отримали троє осіб. Це чоловіки. Один від госпіталізації відмовився, двом надали медичну допомогу і ушпиталили», – розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Від обстрілу зруйновано декілька ангарних приміщень у промисловій зоні цього району. Також було частково пошкоджено приватні будинки, вибило шибки.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження.