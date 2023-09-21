Враг дважды за день обстрелял приграничную Одноробовку на Харьковщине (фото)
Фото: «Заря»
21 сентября армия РФ с утра начала обстреливать приграничные села Золочевской громады.
В частности, в 05:30 россияне впервые ударили по селу Одноробовка, а в 10:00 этот населенный пункт враг в течение часа обстреливал из артиллерии, сообщил начальник Золочевской военной поселковой администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».
В результате обстрела в селе повреждены частный дом и энергосети. Жертв нет.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 13:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 сентября армия РФ с утра начала обстреливать приграничные села Золочевской громады.".