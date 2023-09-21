Враг дважды за день обстрелял приграничную Одноробовку на Харьковщине (фото)

21 сентября армия РФ с утра начала обстреливать приграничные села Золочевской громады.

В частности, в 05:30 россияне впервые ударили по селу Одноробовка, а в 10:00 этот населенный пункт враг в течение часа обстреливал из артиллерии, сообщил начальник Золочевской военной поселковой администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».

В результате обстрела в селе повреждены частный дом и энергосети. Жертв нет.