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Враг дважды за день обстрелял приграничную Одноробовку на Харьковщине (фото)

Происшествия 13:13   21.09.2023
Виктория Яковенко
Враг дважды за день обстрелял приграничную Одноробовку на Харьковщине (фото) Фото: «Заря»

21 сентября армия РФ с утра начала обстреливать приграничные села Золочевской громады.

В частности, в 05:30 россияне впервые ударили по селу Одноробовка, а в 10:00 этот населенный пункт враг в течение часа обстреливал из артиллерии, сообщил начальник Золочевской военной поселковой администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».

В результате обстрела в селе повреждены частный дом и энергосети. Жертв нет.

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Фото: «Заря»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 13:13;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 сентября армия РФ с утра начала обстреливать приграничные села Золочевской громады.".