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Синегубов: за сутки в Харьковской области – пять пострадавших

Происшествия 12:45   21.09.2023
Виктория Яковенко
Синегубов: за сутки в Харьковской области – пять пострадавших

За прошедшие сутки 10 населённых пунктов Харьковщины, которые находятся на границе с РФ, были под обстрелами.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В результате удара по городу Харькову 6 управляемыми ракетами С-300 был поврежден промышленный объект почти в центральной части Харькова. Три человека получили ранения. Один человек от госпитализации отказался. Двое других мужчины – поехали в больницу и им оказывается медицинская помощь. Враг продолжает обстреливать север нашей области. По Купянскому направлению идут обстрелы, там фактически проходит линия фронта. За сутки есть пять пострадавших», — сказал Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 12:45;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки 10 населённых пунктов Харьковщины, которые находятся на границе с РФ, были под обстрелами.".