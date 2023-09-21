Синегубов: за сутки в Харьковской области – пять пострадавших

За прошедшие сутки 10 населённых пунктов Харьковщины, которые находятся на границе с РФ, были под обстрелами.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В результате удара по городу Харькову 6 управляемыми ракетами С-300 был поврежден промышленный объект почти в центральной части Харькова. Три человека получили ранения. Один человек от госпитализации отказался. Двое других мужчины – поехали в больницу и им оказывается медицинская помощь. Враг продолжает обстреливать север нашей области. По Купянскому направлению идут обстрелы, там фактически проходит линия фронта. За сутки есть пять пострадавших», — сказал Синегубов.