Синєгубов: за добу в Харківській області – п’ять постраждалих
За минулу добу 10 населених пунктів Харківщини, які знаходяться на кордоні з РФ, перебували під обстрілами.
Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Внаслідок удару по місту Харкову 6 керованими ракетами С-300 був пошкоджений промисловий об’єкт, майже у центральній частині Харкова. Три людини зазнали поранень. Одна людина від госпіталізації відмовилася. Два інші, чоловіки – поїхали до лікарні і їм надається медична допомога. Ворог продовжує обстрілювати північ нашої області. По Куп’янському напрямку йдуть обстріли, там, фактично, проходить наразі лінія фронту. За добу маємо п’ять постраждалих», – сказав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 12:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулу добу 10 населених пунктів Харківщини, які знаходяться на кордоні з РФ, перебували під обстрілами.".