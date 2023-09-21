Live
  • Чт 21.09.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.14
    • 🟢

Синєгубов: за добу в Харківській області – п’ять постраждалих

Події 12:45   21.09.2023
Вікторія Яковенко
Синєгубов: за добу в Харківській області – п’ять постраждалих

За минулу добу 10 населених пунктів Харківщини, які знаходяться на кордоні з РФ, перебували під обстрілами.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок удару по місту Харкову 6 керованими ракетами С-300 був пошкоджений промисловий об’єкт, майже у центральній частині Харкова. Три людини зазнали поранень. Одна людина від госпіталізації відмовилася. Два інші, чоловіки – поїхали до лікарні і їм надається медична допомога. Ворог продовжує обстрілювати північ нашої області. По Куп’янському напрямку йдуть обстріли, там, фактично, проходить наразі лінія фронту. За добу маємо п’ять постраждалих», – сказав Синєгубов.

Читайте також: Ракетний удар по Харкову: кількість поранених збільшилась (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Шість ракет по Харкову: Синєгубов сказав, куди прилетіло, що з постраждалими
Шість ракет по Харкову: Синєгубов сказав, куди прилетіло, що з постраждалими
21.09.2023, 08:46
Синєгубов: за добу в Харківській області – п’ять постраждалих
Синєгубов: за добу в Харківській області – п’ять постраждалих
21.09.2023, 12:45
Наслідки ракетної атаки у Харкові, Києві, Рівному, Черкасах, на Львівщині
Наслідки ракетної атаки у Харкові, Києві, Рівному, Черкасах, на Львівщині
21.09.2023, 07:49
Судитимуть харків’янина, який виростив 100 кущів конопель на подвір’ї матері
Судитимуть харків’янина, який виростив 100 кущів конопель на подвір’ї матері
21.09.2023, 12:26
Вперше за пів року через атаку РФ пошкоджені енергооб’єкти: що на Харківщині
Вперше за пів року через атаку РФ пошкоджені енергооб’єкти: що на Харківщині
21.09.2023, 11:52
Пожежу після ракетного удару по Харкову гасять 45 рятувальників (фото)
Пожежу після ракетного удару по Харкову гасять 45 рятувальників (фото)
21.09.2023, 10:49

Новини за темою:

11:52
Вперше за пів року через атаку РФ пошкоджені енергооб’єкти: що на Харківщині
10:34
На Лимано-Куп’янському напрямку РФ зберігає найбільшу концентрацію сил – ЗСУ
10:00
На Харківщині збили “Іскандер” та дві ракети Х-101/555
09:54
Над Україною збили 36 ракет – Повітряні сили ЗСУ
09:42
Обстріли Харківщини за добу: у ХОВА перерахували наслідки

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов: за добу в Харківській області – п’ять постраждалих»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 12:45;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулу добу 10 населених пунктів Харківщини, які знаходяться на кордоні з РФ, перебували під обстрілами.".