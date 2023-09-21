Синєгубов: за добу в Харківській області – п’ять постраждалих

За минулу добу 10 населених пунктів Харківщини, які знаходяться на кордоні з РФ, перебували під обстрілами.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок удару по місту Харкову 6 керованими ракетами С-300 був пошкоджений промисловий об’єкт, майже у центральній частині Харкова. Три людини зазнали поранень. Одна людина від госпіталізації відмовилася. Два інші, чоловіки – поїхали до лікарні і їм надається медична допомога. Ворог продовжує обстрілювати північ нашої області. По Куп’янському напрямку йдуть обстріли, там, фактично, проходить наразі лінія фронту. За добу маємо п’ять постраждалих», – сказав Синєгубов.