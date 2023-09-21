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Ворог двічі за день обстріляв прикордонну Одноробівку на Харківщині (фото)

Події 13:13   21.09.2023
Вікторія Яковенко
Ворог двічі за день обстріляв прикордонну Одноробівку на Харківщині (фото) Фото: “Зоря”

21 вересня армія РФ зранку почала обстрілювати прикордонні села Золочівської громади.

Зокрема, о 05:30 росіяни вперше вдарили по селу Одноробівка, а о 10:00 цей населений пункт ворог впродовж години обстрілював з артилерії, повідомив начальник Золочівської військової селищної адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».

Внаслідок обстрілу в селі пошкоджені приватний будинок та енергомережі. Жертв немає.

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Фото: “Зоря”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 13:13;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 вересня армія РФ зранку почала обстрілювати прикордонні села Золочівської громади.".