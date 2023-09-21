Ворог двічі за день обстріляв прикордонну Одноробівку на Харківщині (фото)
Фото: “Зоря”
21 вересня армія РФ зранку почала обстрілювати прикордонні села Золочівської громади.
Зокрема, о 05:30 росіяни вперше вдарили по селу Одноробівка, а о 10:00 цей населений пункт ворог впродовж години обстрілював з артилерії, повідомив начальник Золочівської військової селищної адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».
Внаслідок обстрілу в селі пошкоджені приватний будинок та енергомережі. Жертв немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 13:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 вересня армія РФ зранку почала обстрілювати прикордонні села Золочівської громади.".