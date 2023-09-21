Ворог двічі за день обстріляв прикордонну Одноробівку на Харківщині (фото)

21 вересня армія РФ зранку почала обстрілювати прикордонні села Золочівської громади.

Зокрема, о 05:30 росіяни вперше вдарили по селу Одноробівка, а о 10:00 цей населений пункт ворог впродовж години обстрілював з артилерії, повідомив начальник Золочівської військової селищної адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».

Внаслідок обстрілу в селі пошкоджені приватний будинок та енергомережі. Жертв немає.