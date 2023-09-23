Live
  • Пн 25.09.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.9
    • 🟢

Над Украиной ночью сбили 14 «шахедов»: обломки упали в Днепре, есть разрушения

Происшествия 11:23   23.09.2023
Виктория Яковенко
Над Украиной ночью сбили 14 «шахедов»: обломки упали в Днепре, есть разрушения Фото: Воздушные сили ВСУ

Ночью 23 сентября противник атаковал ударными БПЛА типа «Shahed-136/131» с юго-восточного направления. Были зафиксированы пуски 15 дронов в направлении Запорожской области и Днепропетровщины, силы ПВО уничтожили – 14, сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Из 14 «шахедов», 12 – сбили в небе над Днепропетровщиной, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Обломки повредили объект критической инфраструктуры Днепра.

«В Новоалександровской громаде Днепровского района повреждены две АЗС и светофор. Загорелась сухая трава. Огонь спасатели потушили. Остальные последствия атаки уточняются. Люди – не повреждены», – рассказал Лысак.

Читайте также: Артиллерия, минометы и дрон-камикадзе — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Российская авиация ударила по Изюмскому району Харьковщины — Генштаб ВСУ
Российская авиация ударила по Изюмскому району Харьковщины — Генштаб ВСУ
24.09.2023, 19:03
Kraken и 3-я ОШБр отменили Движ в метро Харькова из-за «реальной угрозы»
Kraken и 3-я ОШБр отменили Движ в метро Харькова из-за «реальной угрозы»
24.09.2023, 14:32
На Харьковщине поймали предателей, которые с оккупантами отбирали у людей авто
На Харьковщине поймали предателей, которые с оккупантами отбирали у людей авто
23.09.2023, 14:50
РФ била из авиации по Харьковщине и минирует границу на Белгородщине — Генштаб
РФ била из авиации по Харьковщине и минирует границу на Белгородщине — Генштаб
24.09.2023, 07:15
Харьковчан предупреждают об инфекции: погиб житель города
Харьковчан предупреждают об инфекции: погиб житель города
23.09.2023, 21:35
Спасатели показали грузовик, который подорвался на мине на Харьковщине (фото)
Спасатели показали грузовик, который подорвался на мине на Харьковщине (фото)
24.09.2023, 20:27

Новости по теме:

22:53
Атака «шахедов»: Воздушные силы ВСУ призывают харьковчан быть в укрытиях
19:42
О вражеском беспилотнике над Харьковом предупреждают Воздушные силы
09:08
Не всегда удается уничтожать — Воздушные силы про атаку дронов на Харьков
22:00
33 из 36 вражеских ракет Х-101/Х-555 сбили вечером над Украиной — ВС
19:59
Вечерняя атака: ПВО сбила ракеты над Киевщиной, Харьковщиной и Днепром — ВС

  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Над Украиной ночью сбили 14 «шахедов»: обломки упали в Днепре, есть разрушения»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 23 сентября 2023 в 11:23;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 23 сентября противник атаковал ударными БПЛА типа «Shahed-136/131» с юго-восточного направления. Были зафиксированы пуски 15 дронов в направлении Запорожской области и Днепропетровщины, силы ПВО уничтожили – 14, сообщают Воздушные Силы ВСУ.".