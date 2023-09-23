Над Украиной ночью сбили 14 «шахедов»: обломки упали в Днепре, есть разрушения

Ночью 23 сентября противник атаковал ударными БПЛА типа «Shahed-136/131» с юго-восточного направления. Были зафиксированы пуски 15 дронов в направлении Запорожской области и Днепропетровщины, силы ПВО уничтожили – 14, сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Из 14 «шахедов», 12 – сбили в небе над Днепропетровщиной, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Обломки повредили объект критической инфраструктуры Днепра.

«В Новоалександровской громаде Днепровского района повреждены две АЗС и светофор. Загорелась сухая трава. Огонь спасатели потушили. Остальные последствия атаки уточняются. Люди – не повреждены», – рассказал Лысак.