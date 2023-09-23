Над Україною вночі збили 14 «шахедів»: уламки впали у Дніпрі, є руйнування

Вночі 23 вересня противник атакував ударними БПЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку. Було зафіксовано пуски 15 дронів у напрямку Запоріжжя та Дніпропетровщини, сили ППО знищили – 14, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

З 14 «шахедів», 12 – збили в небі над Дніпропетровщиною, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Уламки пошкодили об’єкт критичної інфраструктури Дніпра.

«У Новоолександрівській громаді Дніпровського району понівечили дві АЗС та світлофор. Зайнялася суха трава. Полум’я рятувальники приборкали. Інші наслідки атаки уточнюються. Люди – не ушкоджені», – розповів Лисак.