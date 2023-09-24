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РФ прислала диверсантов на границу с Харьковщиной — Силы спецопераций

Общество 10:50   24.09.2023
Елена Нагорная
РФ прислала диверсантов на границу с Харьковщиной — Силы спецопераций

Россияне снова пытаются проводить диверсии на границе с Харьковской и Сумской областями, сообщается на сайте Центра национального сопротивления, созданном Силами специальных операций ВСУ.

Отмечается, что в район города Грайворон Белгородской области прибыла учебная рота 2-й отдельной бригады специального назначения ГУ ГШ ВС РФ.

«Их задача — проведение учений личного состава в приграничных районах Украины. То есть по факту россияне прислали диверсантов, которые будут учиться в приграничных областях Украины. Однако благодаря неравнодушным местным их передвижение известно, поэтому «экзамен сдадут» не все», — говорится в публикации.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 сентября 2023 в 10:50;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне снова пытаются проводить диверсии на границе с Харьковской и Сумской областями, сообщается на сайте Центра национального сопротивления, созданном Силами специальных операций ВСУ.".