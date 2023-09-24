РФ прислала диверсантов на границу с Харьковщиной — Силы спецопераций

Россияне снова пытаются проводить диверсии на границе с Харьковской и Сумской областями, сообщается на сайте Центра национального сопротивления, созданном Силами специальных операций ВСУ.

Отмечается, что в район города Грайворон Белгородской области прибыла учебная рота 2-й отдельной бригады специального назначения ГУ ГШ ВС РФ.

«Их задача — проведение учений личного состава в приграничных районах Украины. То есть по факту россияне прислали диверсантов, которые будут учиться в приграничных областях Украины. Однако благодаря неравнодушным местным их передвижение известно, поэтому «экзамен сдадут» не все», — говорится в публикации.