РФ прислала диверсантов на границу с Харьковщиной — Силы спецопераций
Россияне снова пытаются проводить диверсии на границе с Харьковской и Сумской областями, сообщается на сайте Центра национального сопротивления, созданном Силами специальных операций ВСУ.
Отмечается, что в район города Грайворон Белгородской области прибыла учебная рота 2-й отдельной бригады специального назначения ГУ ГШ ВС РФ.
«Их задача — проведение учений личного состава в приграничных районах Украины. То есть по факту россияне прислали диверсантов, которые будут учиться в приграничных областях Украины. Однако благодаря неравнодушным местным их передвижение известно, поэтому «экзамен сдадут» не все», — говорится в публикации.
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2023 в 10:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне снова пытаются проводить диверсии на границе с Харьковской и Сумской областями, сообщается на сайте Центра национального сопротивления, созданном Силами специальных операций ВСУ.".