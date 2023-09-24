РФ прислала диверсантів на кордон із Харківщиною – Сили спецоперацій
Росіяни знову намагаються проводити диверсії на кордоні з Харківською та Сумською областями, повідомляється на сайті Центру національного спротиву, створеному Силами спеціальних операцій ЗСУ.
Зазначається, що в район міста Грайворон Бєлгородської області прибула навчальна рота 2-ї окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ.
“Їхня задача – проведення навчань особового складу в прикордонних районах України. Тобто по факту росіяни прислали диверсантів, які будуть навчатись у прикордонних областях України. Проте завдяки небайдужим місцевим, їхнє пересування відоме, тому “іспит складуть” не всі”, – йдеться у публікації.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2023 в 10:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни знову намагаються проводити диверсії на кордоні з Харківською та Сумською областями, повідомляється на сайті Центру національного спротиву, створеному Силами спеціальних операцій ЗСУ.".