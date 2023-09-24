РФ прислала диверсантів на кордон із Харківщиною – Сили спецоперацій

Росіяни знову намагаються проводити диверсії на кордоні з Харківською та Сумською областями, повідомляється на сайті Центру національного спротиву, створеному Силами спеціальних операцій ЗСУ.

Зазначається, що в район міста Грайворон Бєлгородської області прибула навчальна рота 2-ї окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ.

“Їхня задача – проведення навчань особового складу в прикордонних районах України. Тобто по факту росіяни прислали диверсантів, які будуть навчатись у прикордонних областях України. Проте завдяки небайдужим місцевим, їхнє пересування відоме, тому “іспит складуть” не всі”, – йдеться у публікації.