Вечером в Харькове «Skoda» влетела в столб: водитель умер в больнице (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
24 сентября около 22:30 на проспекте Гагарина водитель «Skoda Octavia» не справился с управлением и въехал в столб электроопоры и забор.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 28-летнего водителя с телесными повреждениями госпитализировали. На следующий день в больнице он умер.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 13:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 сентября около 22:30 на проспекте Гагарина водитель «Skoda Octavia» не справился с управлением и въехал в столб электроопоры и забор.".