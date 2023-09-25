Вечером в Харькове «Skoda» влетела в столб: водитель умер в больнице (фото)

24 сентября около 22:30 на проспекте Гагарина водитель «Skoda Octavia» не справился с управлением и въехал в столб электроопоры и забор.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 28-летнего водителя с телесными повреждениями госпитализировали. На следующий день в больнице он умер.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.