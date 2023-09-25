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Вечером в Харькове «Skoda» влетела в столб: водитель умер в больнице (фото)

Общество 13:04   25.09.2023
Виктория Яковенко
Вечером в Харькове «Skoda» влетела в столб: водитель умер в больнице (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

24 сентября около 22:30 на проспекте Гагарина водитель «Skoda Octavia» не справился с управлением и въехал в столб электроопоры и забор.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 28-летнего водителя с телесными повреждениями госпитализировали. На следующий день в больнице он умер.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 13:04;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 сентября около 22:30 на проспекте Гагарина водитель «Skoda Octavia» не справился с управлением и въехал в столб электроопоры и забор.".