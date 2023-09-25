Ввечері у Харкові «Skoda» влетіла у стовп: водій помер у лікарні (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
24 вересня близько 22:30 на проспекті Гагаріна водій «Skoda Octavia» не впорався з керуванням та в’їхав у стовп електроопори та паркан.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 28-річного водія з тілесними ушкодженнями ушпиталили. Наступного дня у лікарні він помер.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 13:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 вересня близько 22:30 на проспекті Гагаріна водій «Skoda Octavia» не впорався з керуванням та в’їхав у стовп електроопори та паркан.".