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Ввечері у Харкові «Skoda» влетіла у стовп: водій помер у лікарні (фото)

Суспільство 13:04   25.09.2023
Вікторія Яковенко
Ввечері у Харкові «Skoda» влетіла у стовп: водій помер у лікарні (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

24 вересня близько 22:30 на проспекті Гагаріна водій «Skoda Octavia» не впорався з керуванням та в’їхав у стовп електроопори та паркан.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 28-річного водія з тілесними ушкодженнями ушпиталили. Наступного дня у лікарні він помер.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 13:04;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 вересня близько 22:30 на проспекті Гагаріна водій «Skoda Octavia» не впорався з керуванням та в’їхав у стовп електроопори та паркан.".