Ввечері у Харкові «Skoda» влетіла у стовп: водій помер у лікарні (фото)

24 вересня близько 22:30 на проспекті Гагаріна водій «Skoda Octavia» не впорався з керуванням та в’їхав у стовп електроопори та паркан.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 28-річного водія з тілесними ушкодженнями ушпиталили. Наступного дня у лікарні він помер.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.