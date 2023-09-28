Русская Лозовая и Лесное: какие объекты восстанавливают под Харьковом (видео)
В селе Русская Лозовая и поселке Лесное, которые с первых дней полномасштабной войны страдали от вражеских обстрелов, ремонтируют амбулатории. В Русской Лозовой также реконструируют админздание.
Все три объекта восстанавливаются за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и местных бюджетов, сообщает пресс-служба ХОВА.
Так, общая стоимость амбулатории в Лесном составляет 9 миллионов гривен, в Русской Лозовой — 5,8 миллиона. Их планируют закончить в этом году. Админздание в Русской Лозовой будут завершать осенью следующего года, его общая сметная стоимость — 86 миллионов гривен.
«Поскольку люди возвращаются, то важно наладить прежде всего предоставление образовательных и медицинских услуг. Так, в Русской Лозовой медики уже переехали в уцелевшие помещения амбулатории, где еще проводится ремонт», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Напомним, на восстановление Харьковской области из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии было выделено более 944 миллионов гривен на 62 объекта и более 228 миллионов — на приобретение коммунальной техники.
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- • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 21:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Русская Лозовая и поселке Лесное, которые с первых дней полномасштабной войны страдали от вражеских обстрелов, ремонтируют амбулатории. В Русской Лозовой также реконструируют админздание.".