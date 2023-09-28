Руська Лозова та Лісне: які об’єкти відновлюють під Харковом (відео)
У селі Руська Лозова та селищі Лісне, які з перших днів повномасштабної війни потерпали від ворожих обстрілів, ремонтують амбулаторії. У Руській Лозовій також реконструюють адмінбудівлю.
Усі три об’єкти відновлюються коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та місцевих бюджетів, повідомляє пресслужба ХОВА.
Так, загальна вартість амбулаторії в Лісному становить 9 мільйонів гривень, у Руській Лозовій – 5,8 мільйона. Їх планують закінчити вже цього року. Адмінбудівлю в Руській Лозовій завершуватимуть восени наступного року, її загальна кошторисна вартість – 86 мільйонів гривень.
«Оскільки люди повертаються назад, то важливо налагодити перш за все надання освітніх і медичних послуг. Так, у Руській Лозовій медики вже переїхали до вцілілих приміщень амбулаторії, де ще нині проводиться ремонт», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, на відновлення Харківської області з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії було виділено понад 944 мільйони гривень на 62 об’єкти та понад 228 мільйонів — на придбання комунальної техніки.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2023 в 21:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Руська Лозова та селищі Лісне, які з перших днів повномасштабної війни потерпали від ворожих обстрілів, ремонтують амбулаторії. У Руській Лозовій також реконструюють адмінбудівлю. ".