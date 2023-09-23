Харківщина отримала понад 1 млрд грн на відбудову: де йдуть роботи – ХОВА
На відновлення Харківської області з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили понад 944 мільйони гривень на 62 об’єкти та понад 228 мільйонів – на придбання комунальної техніки.
Як розповів директор департаменту містобудування та архітектури ХОВА Антон Коротовських, наразі реалізуються 48 проєктів з відбудови багатоповерхівок на суму 602, 3 мільйона гривень.
«По 26 проєктах уже розпочато роботи: 17 – у місті Дергачі, 3 – селищі Старий Салтів, 2 – місті Лозова, по 1 – селищі Золочів, Чугуїв, Балаклія, село Нова Гусарівка», – зазначили у ХОВА.
Завершити ці роботи планують у вересні-листопаді.
Також вже майже закінчили відбудову трьох багатоповерхівок у Старому Салтові. На фінішній прямій – три проєкти відновлення висоток у Дергачах.
Крім цього, на суму 150,2 мільйона гривень відбудовують 4 заклади освіти – у Старому Салтові, у Чугуєві, Люботині та Мерефі.
«8 проєктів на суму 131,5 мільйона гривень стосуються закладів охорони здоров’я. По 7 об’єктах уже розпочато роботи: в обласній дитячій клінічній лікарні, у Центрі первинної медико-санітарної допомоги міста Дергачі та в амбулаторіях у Лісному, Руській Лозовій, Великих Проходах, Малих Феськах, Старому Салтові», – додали у ХОВА.
Також стартували відновлювальні роботи в адмінбудівлях Ізюма та села Руська Лозова на суму понад 60 мільйонів гривень.
Читайте також: На Північній Салтівці зведуть нові будинки із сонячними панелями – Терехов
Новини за темою:
Ви читали новину: «Харківщина отримала понад 1 млрд грн на відбудову: де йдуть роботи – ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2023 в 20:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На відновлення Харківської області з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили понад 944 мільйони гривень на 62 об’єкти та понад 228 мільйонів – на придбання комунальної техніки.".