Харківщина отримала понад 1 млрд грн на відбудову: де йдуть роботи – ХОВА

На відновлення Харківської області з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили понад 944 мільйони гривень на 62 об’єкти та понад 228 мільйонів – на придбання комунальної техніки.

Як розповів директор департаменту містобудування та архітектури ХОВА Антон Коротовських, наразі реалізуються 48 проєктів з відбудови багатоповерхівок на суму 602, 3 мільйона гривень.

«По 26 проєктах уже розпочато роботи: 17 – у місті Дергачі, 3 – селищі Старий Салтів, 2 – місті Лозова, по 1 – селищі Золочів, Чугуїв, Балаклія, село Нова Гусарівка», – зазначили у ХОВА.

Завершити ці роботи планують у вересні-листопаді.

Також вже майже закінчили відбудову трьох багатоповерхівок у Старому Салтові. На фінішній прямій – три проєкти відновлення висоток у Дергачах.

Крім цього, на суму 150,2 мільйона гривень відбудовують 4 заклади освіти – у Старому Салтові, у Чугуєві, Люботині та Мерефі.

«8 проєктів на суму 131,5 мільйона гривень стосуються закладів охорони здоров’я. По 7 об’єктах уже розпочато роботи: в обласній дитячій клінічній лікарні, у Центрі первинної медико-санітарної допомоги міста Дергачі та в амбулаторіях у Лісному, Руській Лозовій, Великих Проходах, Малих Феськах, Старому Салтові», – додали у ХОВА.

Також стартували відновлювальні роботи в адмінбудівлях Ізюма та села Руська Лозова на суму понад 60 мільйонів гривень.