Харьковщина получила более 1 млрд грн на восстановление: где идут работы

На восстановление Харьковской области из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии было выделено более 944 миллионов гривен на 62 объекта и более 228 миллионов — на приобретение коммунальной техники.

Как рассказал директор департамента градостроительства и архитектуры ХОВА Антон Коротовских, сейчас реализуются 48 проектов по восстановлению многоэтажек на сумму 602,3 миллиона гривен.

«По 26 проектам уже начаты работы: 17 – в городе Дергачи, 3 – в поселке Старый Салтов, 2 – в городе Лозовая, по 1 – в Золочеве, Чугуеве, Балаклее, селе Новая Гусаровка», — отметили в ХОВА.

Завершить эти работы планируют в сентябре-ноябре.

Также уже почти закончили восстановление трех многоэтажек в Старом Салтове. На финишной прямой – три проекта восстановления высоток в Дергачах.

Кроме этого, на сумму 150,2 миллиона гривен отстраивают 4 учебных заведения – в Старом Салтове, Чугуеве, Люботине и Мерефе.

«8 проектов на сумму 131,5 миллиона гривен касаются заведений здравоохранения. По 7 объектам уже начаты работы: в областной детской клинической больнице, в Центре первичной медико-санитарной помощи города Дергачи и в амбулаториях в Лесном, Русской Лозовой, Великих Проходах, Малых Феськах, Старом Салтове», – добавили в ХОВА.

Также стартовали восстановительные работы в админзданиях Изюма и села Русская Лозовая на сумму более 60 миллионов гривен.