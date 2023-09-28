В Основянском районе меняют магистральный водовод
Бригады КП «Харьковводоканал» меняют 270 м технически изношенного участка магистрального водовода по улице Достоевского, обеспечивающего водоснабжение Основянского района и поселка Жихарь, рассказали в Харьковском горсовете.
Как сообщил сегодня, 28 сентября, начальник районной службы водопроводных сетей Игорь Ким, замена этой ветви водовода позволит улучшить подачу и распределение воды потребителям.
«Замену производим без отключения водоснабжения. Также устанавливаем запорную арматуру, водопроводные вводы и реставрируем шесть смотровых колодцев. Завершить переложение планируем в начале октября», — отметил Игорь Ким.
Также он сообщил, что с начала года мастера подразделения отремонтировали 247 водоразборных колонок, заменили 48 люков и 680 м водоводов, установили 17 новых пожарных гидрантов.
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- • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 16:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады КП «Харьковводоканал» меняют 270 м технически изношенного участка магистрального водовода по улице Достоевского, обеспечивающего водоснабжение Основянского района и поселка Жихарь, рассказали в Харьковском горсовете.".