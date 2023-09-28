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В Основянском районе меняют магистральный водовод

Общество 16:26   28.09.2023
Виктория Яковенко
В Основянском районе меняют магистральный водовод Фото: Харьковский горсовет

Бригады КП «Харьковводоканал» меняют 270 м технически изношенного участка магистрального водовода по улице Достоевского, обеспечивающего водоснабжение Основянского района и поселка Жихарь, рассказали в Харьковском горсовете.

Как сообщил сегодня, 28 сентября, начальник районной службы водопроводных сетей Игорь Ким, замена этой ветви водовода позволит улучшить подачу и распределение воды потребителям.

«Замену производим без отключения водоснабжения. Также устанавливаем запорную арматуру, водопроводные вводы и реставрируем шесть смотровых колодцев. Завершить переложение планируем в начале октября», — отметил Игорь Ким.

Также он сообщил, что с начала года мастера подразделения отремонтировали 247 водоразборных колонок, заменили 48 люков и 680 м водоводов, установили 17 новых пожарных гидрантов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 16:26;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады КП «Харьковводоканал» меняют 270 м технически изношенного участка магистрального водовода по улице Достоевского, обеспечивающего водоснабжение Основянского района и поселка Жихарь, рассказали в Харьковском горсовете.".