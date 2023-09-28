В Основ’янському районі міняють магістральний водовід
Бригади КП «Харківводоканал» міняють 270 м технічно зношеної ділянки магістрального водоводу на вулиці Достоєвського, який забезпечує водопостачання Основ’янського району та селища Жихор, розповіли в Харківській міськраді.
Як повідомив сьогодні, 28 вересня, начальник районної служби водопровідних мереж Ігор Кім, заміна цієї гілки водоводу дозволить покращити подачу та розподіл води споживачам.
«Заміну проводимо без відключення водопостачання. Також встановлюємо запірну арматуру, водопровідні вводи та реставруємо шість оглядових колодязів. Завершити перекладання плануємо на початку жовтня», – зазначив Ігор Кім.
Також він повідомив, що з початку року майстри підрозділу відремонтували 247 водорозбірних колонок, замінили 48 люків та 680 м водоводів, встановили 17 нових пожежних гідрантів.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2023 в 16:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади КП «Харківводоканал» міняють 270 м технічно зношеної ділянки магістрального водоводу на вулиці Достоєвського, який забезпечує водопостачання Основ’янського району та селища Жихор, розповіли в Харківській міськраді.".