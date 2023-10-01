В Харькове мы планируем построить первую в Украине подземную школу – Терехов
Об этом сегодня, 1 октября, на своих страницах в социальных сетях заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Школа будет отвечать самым современным нормативным требованиям к защитным сооружениям. Такое укрытие позволит продолжить безопасное очное обучение тысячам харьковских детей даже во время ракетных угроз», — отметил в своем сообщении Игорь Терехов.
Так же он заявил, что Харьков продолжит инвестировать в образование.
«Мы ни на гривну не сократим расходы на образовательное направление как в этом, так и в следующем году, несмотря на нехватку бюджетных средств и довольно трудную задачу сбалансировать местный бюджет с учетом существующего дефицита», — заявил мэр.
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- • Дата публикации материала: 1 октября 2023 в 16:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об этом сегодня, 1 октября, на своих страницах в социальных сетях заявил мэр Харькова Игорь Терехов.".