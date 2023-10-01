В Харькове мы планируем построить первую в Украине подземную школу – Терехов

Об этом сегодня, 1 октября, на своих страницах в социальных сетях заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Школа будет отвечать самым современным нормативным требованиям к защитным сооружениям. Такое укрытие позволит продолжить безопасное очное обучение тысячам харьковских детей даже во время ракетных угроз», — отметил в своем сообщении Игорь Терехов.

Так же он заявил, что Харьков продолжит инвестировать в образование.

«Мы ни на гривну не сократим расходы на образовательное направление как в этом, так и в следующем году, несмотря на нехватку бюджетных средств и довольно трудную задачу сбалансировать местный бюджет с учетом существующего дефицита», — заявил мэр.