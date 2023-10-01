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У Харкові ми плануємо побудувати першу в Україні підземну школу – Терехов

Суспільство 16:26   01.10.2023
Оксана Якушко
У Харкові ми плануємо побудувати першу в Україні підземну школу – Терехов

Про це сьогодні, 1 жовтня, на своїх сторінках у соціальних мережах заявив мер Харкова Ігор Терехов.

«Вона відповідатиме найсучаснішим нормативним вимогам до захисних споруд. Таке укриття дасть змогу продовжити безпечне очне навчання тисячам харківських дітей навіть під час ракетних загроз», – зазначив у своєму дописі Ігор Терехов.

Також він повідомив, що у Харкові продовжать інвестувати в освіту.

«Ми ні на гривню не скоротимо видатки на освітянський напрямок як цьогоріч, так і наступного року, попри брак бюджетних коштів і доволі важке завдання збалансувати місцевий бюджет з урахуванням наявного дефіциту», – заявив мер.

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Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про це сьогодні, 1 жовтня, на своїх сторінках у соціальних мережах заявив мер Харкова Ігор Терехов.".