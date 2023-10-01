У Харкові ми плануємо побудувати першу в Україні підземну школу – Терехов

Про це сьогодні, 1 жовтня, на своїх сторінках у соціальних мережах заявив мер Харкова Ігор Терехов.

«Вона відповідатиме найсучаснішим нормативним вимогам до захисних споруд. Таке укриття дасть змогу продовжити безпечне очне навчання тисячам харківських дітей навіть під час ракетних загроз», – зазначив у своєму дописі Ігор Терехов.

Також він повідомив, що у Харкові продовжать інвестувати в освіту.

«Ми ні на гривню не скоротимо видатки на освітянський напрямок як цьогоріч, так і наступного року, попри брак бюджетних коштів і доволі важке завдання збалансувати місцевий бюджет з урахуванням наявного дефіциту», – заявив мер.