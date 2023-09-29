Зеленський присвоїв звання «Заслужений учитель України» педагогу з Харкова
Сьогодні Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання «Заслужений учитель України» педагогу Харківського ліцею №144 Лашиній Світлані Євгенівні і надав стипендію її учениці.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Пані Світлана викладає хімію. В одній і тій же школі вона працює вже понад 30 років, з яких 25 поспіль її учні посідають призові місця на інтелектуальних змаганнях усіх рівнів – від районних до всеукраїнських та міжнародних. Торік учениця Світлани Євгенівни Еліна Камалова стала переможницею чотирьох міжнародних змагань з хімії, включно з «GENIUS Olympiad Ukraine» – першою у світі ліцензійною національною Олімпіадою геніїв», – розповів Терехов.
Володимир Зеленський також відзначив Еліну: дівчинка отримала сертифікат на отримання премії Глави держави.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 22:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання «Заслужений учитель України» педагогу Харківського ліцею №144 Лашиній Світлані Євгенівні і надав стипендію її учениці.".