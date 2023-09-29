Зеленский присвоил звание «Заслуженный учитель Украины» педагогу из Харькова
Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание «Заслуженный учитель Украины» педагогу Харьковского лицея №144 Светлане Лашиной и дал стипендию ее ученице.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Светлана преподает химию. В одной и той же школе она работает уже более 30 лет, из которых 25 ее ученики занимают призовые места на интеллектуальных соревнованиях всех уровней – от районных до всеукраинских и международных. В прошлом году ученица Светланы Евгеньевны Элина Камалова стала победительницей четырех международных соревнований по химии, включая «GENIUS Olympiad Ukraine» – первую в мире лицензионную национальную Олимпиаду гениев», — рассказал Терехов.
Владимир Зеленский также отметил Элину: девушка получила сертификат на получение премии главы государства.
Читайте также: Очень много желающих: Терехов сообщил, что в метро оборудовали еще один класс
Новости по теме:
Вы читали новость: «Зеленский присвоил звание «Заслуженный учитель Украины» педагогу из Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 22:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание «Заслуженный учитель Украины» педагогу Харьковского лицея №144 Светлане Лашиной и дал стипендию ее ученице.".