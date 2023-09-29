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Зеленский присвоил звание «Заслуженный учитель Украины» педагогу из Харькова

Общество 22:13   29.09.2023
Оксана Якушко
Зеленский присвоил звание «Заслуженный учитель Украины» педагогу из Харькова

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание «Заслуженный учитель Украины» педагогу Харьковского лицея №144  Светлане Лашиной и дал стипендию ее ученице.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Светлана преподает химию. В одной и той же школе она работает уже более 30 лет, из которых 25 ее ученики занимают призовые места на интеллектуальных соревнованиях всех уровней – от районных до всеукраинских и международных. В прошлом году ученица Светланы Евгеньевны Элина Камалова стала победительницей четырех международных соревнований по химии, включая «GENIUS Olympiad Ukraine» – первую в мире лицензионную национальную Олимпиаду гениев», — рассказал Терехов.

Владимир Зеленский также отметил Элину: девушка получила сертификат на получение премии главы государства.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 22:13;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание «Заслуженный учитель Украины» педагогу Харьковского лицея №144  Светлане Лашиной и дал стипендию ее ученице.".