Зеленский присвоил звание «Заслуженный учитель Украины» педагогу из Харькова

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание «Заслуженный учитель Украины» педагогу Харьковского лицея №144 Светлане Лашиной и дал стипендию ее ученице.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Светлана преподает химию. В одной и той же школе она работает уже более 30 лет, из которых 25 ее ученики занимают призовые места на интеллектуальных соревнованиях всех уровней – от районных до всеукраинских и международных. В прошлом году ученица Светланы Евгеньевны Элина Камалова стала победительницей четырех международных соревнований по химии, включая «GENIUS Olympiad Ukraine» – первую в мире лицензионную национальную Олимпиаду гениев», — рассказал Терехов.

Владимир Зеленский также отметил Элину: девушка получила сертификат на получение премии главы государства.