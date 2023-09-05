Очень много желающих: Терехов сообщил, что в метро оборудовали еще один класс
В выходные в харьковском метрополитене оборудовали еще один класс для очного обучения школьников, и теперь в подземке в целом есть 61 кабинет.
«Очень много желающих было, чтобы учиться в режиме офлайн. Мы начали занятия. Это первый шаг. Действительно, такого опыта нет еще ни в одном городе в мире», — рассказал в эфире национального телемарафона мэр Игорь Терехов.
Также он напомнил, что к станциям подземки школьников подвозят автобусами. Ранее сообщалось о создании 34 специальных маршрутов.
«В автобусе есть учитель, который с детьми во время всей поездки. Мы оборудовали эти автобусы специальными знаками, что перевозим детей. Это школьные автобусы. Там находятся питьевая вода, аптечки», — сказал мэр.
«Мы проводим по три урока. Что касается первоклассников, то это украинский язык, литература. Учим читать и писать. Это очень важно для них. Что касается других классов, то это украинский язык, история Украины и математика. Учим детей в две смены, потому что есть такая возможность», — говорит городской голова.
Напомним, занятия для школьников стартовали в метро 4 сентября. Дети учатся в две смены: с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.
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- • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 09:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В выходные в харьковском метрополитене оборудовали еще один класс для очного обучения школьников, и теперь в подземке в целом есть 61 кабинет.".