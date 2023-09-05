Дуже багато охочих: Терехов повідомив, що в метро обладнали ще один клас

У вихідні у харківському метрополітені обладнали ще один клас для очного навчання школярів, і тепер у підземці загалом є 61 кабінет.

“Дуже багато охочих було, щоб навчатися у режимі офлайн. Ми розпочали заняття. Це перший крок. Дійсно, такого досвіду немає ще в жодному місті у світі”, – розповів в етері національного телемарафону мер Ігор Терехов.

Також він нагадав, що до станцій підземки школярів підвозять автобусами. Раніше повідомлялося про створення 34 спеціальних маршрутів.

“В автобусі є вчитель, який з дітьми під час всієї поїздки. Ми обладнали ці автобуси спеціальними знаками, що перевозимо дітей. Це шкільні автобуси. Там знаходиться питна вода, аптечки”, – сказав мер.

“Ми проводимо по три уроки. Що стосується першокласників, то це українська мова, література. Навчаємо читати та писати. Це дуже важливо для них. Що стосується інших класів, то це українська мова, історія України й математика. Навчаємо дітей у дві зміни, бо є така можливість”, — каже міський голова.

Нагадаємо, заняття для школярів стартували у метро 4 вересня. Діти навчаються у дві зміни: з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00.