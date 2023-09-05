Live
  • Вт 05.09.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.5
    • 🟢

Дуже багато охочих: Терехов повідомив, що в метро обладнали ще один клас

Суспільство 09:42   05.09.2023
Олена Нагорна
Дуже багато охочих: Терехов повідомив, що в метро обладнали ще один клас

У вихідні у харківському метрополітені обладнали ще один клас для очного навчання школярів, і тепер у підземці загалом є 61 кабінет.

“Дуже багато охочих було, щоб навчатися у режимі офлайн. Ми розпочали заняття. Це перший крок. Дійсно, такого досвіду немає ще в жодному місті у світі”, – розповів в етері національного телемарафону мер Ігор Терехов.

Також він нагадав, що до станцій підземки школярів підвозять автобусами. Раніше повідомлялося про створення 34 спеціальних маршрутів. 

“В автобусі є вчитель, який з дітьми під час всієї поїздки. Ми обладнали ці автобуси спеціальними знаками, що перевозимо дітей. Це шкільні автобуси. Там знаходиться питна вода, аптечки”, – сказав мер.

Ми проводимо по три уроки. Що стосується першокласників, то це українська мова, література. Навчаємо читати та писати. Це дуже важливо для них. Що стосується інших класів, то це українська мова, історія України й математика. Навчаємо дітей у дві зміни, бо є така можливість”, — каже міський голова.

Нагадаємо, заняття для школярів стартували у метро 4 вересня. Діти навчаються у дві зміни: з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Слала селфі ФСБ: корегувальницю ракетних ударів по Харкову затримала СБУ
Слала селфі ФСБ: корегувальницю ракетних ударів по Харкову затримала СБУ
05.09.2023, 10:36
Дуже багато охочих: Терехов повідомив, що в метро обладнали ще один клас
Дуже багато охочих: Терехов повідомив, що в метро обладнали ще один клас
05.09.2023, 09:42
Три пожежі сталися на Харківщині за добу через обстріли
Три пожежі сталися на Харківщині за добу через обстріли
05.09.2023, 09:15
У РФ заявили про просування на 2 км на Куп’янському напрямку – що кажуть в ISW
У РФ заявили про просування на 2 км на Куп’янському напрямку – що кажуть в ISW
05.09.2023, 07:36
Дві авіабомби скинув ворог на Ізюмщину, зруйновано дитсадок – Синєгубов (фото)
Дві авіабомби скинув ворог на Ізюмщину, зруйновано дитсадок – Синєгубов (фото)
05.09.2023, 08:49
У метро Харкова спіймали злочинця, який уже десять років у розшуку
У метро Харкова спіймали злочинця, який уже десять років у розшуку
05.09.2023, 07:58

Новини за темою:

09:42
Дуже багато охочих: Терехов повідомив, що в метро обладнали ще один клас
09:15
Три пожежі сталися на Харківщині за добу через обстріли
08:49
Дві авіабомби скинув ворог на Ізюмщину, зруйновано дитсадок – Синєгубов (фото)
08:09
У районі Балаклії на Харківщині вранці можуть гриміти вибухи
07:58
У метро Харкова спіймали злочинця, який уже десять років у розшуку

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Дуже багато охочих: Терехов повідомив, що в метро обладнали ще один клас»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2023 в 09:42;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вихідні у харківському метрополітені обладнали ще один клас для очного навчання школярів, і тепер у підземці загалом є 61 кабінет.".