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Французские семена овощей могут бесплатно получить жители Харьковщины. Детали

Общество 20:07   02.10.2023
Елена Нагорная
Французские семена овощей могут бесплатно получить жители Харьковщины. Детали Фото: ХОВА

35 тонн семян овощных культур от французской компании, которых должно хватить на засев около 8 тысяч гектаров, передали для фермеров Харьковской области. Их могут получить бесплатно все желающие — как агропредприятия, так и жители частных домовладений.

Заявки на получение семян уже подали 12 хозяйств области, которые выращивают овощи открытого грунта, сообщает пресс-служба ХОВА.

«Убежден, что количество запросов на получение семян будет расти. Это очень хорошая инициатива, ведь со временем семена теряют качество и репродуктивный потенциал. А это зерно — свежее, молодое и имеет перспективу хорошей урожайности», — отметил председатель правления Харьковской областной организации работодателей в сфере агропромышленного развития Иван Глянь.

Отмечается, что Институт овощеводства и бахчеводства НААН будет предоставлять методические и практические рекомендации фермерам региона по выращиванию растений.

«Эти сорта французских семян качественные, не протравленные, могут храниться по несколько лет и не потеряют своих свойств. Кроме того, здесь много сортов тех или иных овощей, которым может понадобиться особый уход, учитывая почву и погодные условия», — рассказал директор Института овощеводства и бахчеводства НААН Александр Куц.

Меморандум о сотрудничестве и передаче семян был заключен между департаментом агропромышленного развития ХОВА, Ассоциацией «SAFE» и областной организацией работодателей в сфере агропромышленного развития.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 20:07;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "35 тонн семян овощных культур от французской компании, которых должно хватить на засев около 8 тысяч гектаров, передали для фермеров Харьковской области. Их могут получить бесплатно все желающие — как агропредприятия, так и жители частных домовладений.".