Французьке насіння овочів можуть безплатно отримати жителі Харківщини. Деталі

35 тонн насіння овочевих культур від французької компанії, яких має вистачити на засів близько 8 тисяч гектарів, передали фермерам Харківської області. Його можуть отримати безплатно усі охочі – як агропідприємства, так і мешканці приватних домоволодінь.

Заявки на отримання насіння вже подали 12 господарств області, які вирощують овочі відкритого ґрунту, повідомляє пресслужба ХОВА.

«Переконаний, що кількість запитів на отримання насіння буде рости. Це дуже хороша ініціатива, адже з часом насіння втрачає якість та репродуктивний потенціал. А це зерно – свіже, молоде і має перспективу хорошої врожайності», – зазначив голова правління Харківської обласної організації роботодавців у сфері агропромислового розвитку Іван Глянь.

Зазначається, що Інститут овочівництва і баштанництва НААН надаватиме методичні та практичні рекомендації фермерам регіону щодо вирощування рослин.

«Ці сорти французького насіння якісні, не протруєні, можуть зберігатися по декілька років і не втратять своїх властивостей. Крім того, тут багато сортів тих чи інших овочів, яким може знадобитися особливий нагляд, враховуючи ґрунт та погодні умови», – розповів директор Інституту овочівництва і баштанництва НААН Олександр Куц.

Меморандум про співпрацю та передачу насіння було укладено між департаментом агропромислового розвитку ХОВА, Асоціацією «SAFE» та обласною організацією роботодавців у сфері агропромислового розвитку.

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