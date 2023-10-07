Судья-снайпер из Харькова Мамалуй стал заместителем главы Верховного Суда
Пленум Верховного суда Украины выбрал заместителя главы ВС. Им стал Судья из Харькова, полный кавалер ордена «За мужество» Александр Мамалуй.
Как сообщили в Верховном суде, заседание состоялось 6 октября. Первым вопросом повестки дня стало избрание заместителя главы ВС.
Докладчик по этому вопросу – глава Верховного Суда Станислав Кравченко – предложил кандидатуру судьи Александра Мамалуя.
87 судей тайным голосованием поддержали кандидатуру Мамалуя.
Бывший судья Хозяйственного суда Харькова стал известным на всю Украину еще в 2014-2015 годах, когда уехал добровольцем в зону АТО во время первой же мобилизации. 18 марта 2014 года он стал в строй в звании солдата. С июня 2014 года — снайпер роты снайперов 93-й ОМБр. В составе своей бригады с 12 июля 2014 по 3 марта 2015 г. участвовал в освобождении и дальнейшей обороне сел Пески, Первомайское, Нетайлово, Опытное, Водяное, г. Авдеевки, обороне Донецкого аэропорта. После демобилизации в 2016 году вернулся к прежней работе. А в 2017-м прошел конкурс на должность судьи Верховного Суда Украины. С началом полномасштабного вторжения РФ снайпер Мамалуй из Верховного Суда вернулся в ряды ВСУ.
Читайте также: Судья-снайпер из Харькова Мамалуй стал полным кавалером ордена «За мужество»
Новости по теме:
Вы читали новость: «Судья-снайпер из Харькова Мамалуй стал заместителем главы Верховного Суда»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 20:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пленум Верховного суда Украины выбрал заместителя главы ВС. Им стал Судья из Харькова, полный кавалер ордена «За мужество» Александр Мамалуй.".