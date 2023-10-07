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Судья-снайпер из Харькова Мамалуй стал заместителем главы Верховного Суда

Общество 20:09   07.10.2023
Виктория Яковенко
Судья-снайпер из Харькова Мамалуй стал заместителем главы Верховного Суда Фото: facebook Верховного Суда Украины

Пленум Верховного суда Украины выбрал заместителя главы ВС. Им стал Судья из Харькова, полный кавалер ордена «За мужество» Александр Мамалуй.

Как сообщили в Верховном суде, заседание состоялось 6 октября. Первым вопросом повестки дня стало избрание заместителя главы ВС.

Докладчик по этому вопросу – глава Верховного Суда Станислав Кравченко – предложил кандидатуру судьи Александра Мамалуя.

87 судей тайным голосованием поддержали кандидатуру Мамалуя.

Бывший судья Хозяйственного суда Харькова стал известным на всю Украину еще в 2014-2015 годах, когда уехал добровольцем в зону АТО во время первой же мобилизации. 18 марта 2014 года он стал в строй в звании солдата.  С июня 2014 года — снайпер роты снайперов 93-й ОМБр. В составе своей бригады с 12 июля 2014 по 3 марта 2015 г. участвовал в освобождении и дальнейшей обороне сел Пески, Первомайское, Нетайлово, Опытное, Водяное, г. Авдеевки, обороне Донецкого аэропорта. После демобилизации в 2016 году вернулся к прежней работе. А в 2017-м прошел конкурс на должность судьи Верховного Суда Украины. С началом полномасштабного вторжения РФ снайпер Мамалуй из Верховного Суда вернулся в ряды ВСУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 20:09;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пленум Верховного суда Украины выбрал заместителя главы ВС. Им стал Судья из Харькова, полный кавалер ордена «За мужество» Александр Мамалуй.".