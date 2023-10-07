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Суддя-снайпер з Харкова Мамалуй став заступником голови Верховного Суду

Суспільство 20:09   07.10.2023
Вікторія Яковенко
Суддя-снайпер з Харкова Мамалуй став заступником голови Верховного Суду

Пленум Верховного Суду України обрав заступника голови ВС. Ним став Суддя з Харкова, повний кавалер ордена «За мужність» Олександр Мамалуй.

Згідно з повідомленням Верховного Суду, засідання відбулося 6 жовтня. Першим питанням порядку денного стало обрання заступника голови ВС.

Доповідач із цього питання – голова Верховного Суду Станіслав Кравченко – запропонував кандидатуру судді Олександра Мамалуя.

87 суддів шляхом таємного голосування підтримали кандидатуру Мамалуя.

Колишній суддя Господарського суду Харкова став відомим на всю Україну ще у 2014-2015 роках, коли поїхав добровольцем до зони АТО під час першої ж мобілізації. 18 березня 2014 року він став у стрій у званні солдата. З червня 2014 року – снайпер роти снайперів 93-ї ОМБр. У складі своєї бригади з 12 липня 2014 року по 3 березня 2015 р. брав участь у звільненні та подальшій обороні сіл Піски, Первомайське, Нетайлове, Опитне, Водяне, м. Авдіївки, обороні Донецького аеропорту. Після демобілізації у 2016 році повернувся до колишньої роботи. А в 2017-му пройшов конкурс на посаду судді Верховного Суду України. З початком повномасштабного вторгнення РФ снайпер Мамалуй із Верховного Суду повернувся до лав ЗСУ.

Читайте також: Суддя-снайпер з Харкова Мамалуй став повним кавалером ордена «За мужність»

Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2023 в 20:09;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пленум Верховного Суду України обрав заступника голови ВС. Ним став Суддя з Харкова, повний кавалер ордена «За мужність» Олександр Мамалуй.".