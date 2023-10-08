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Мурала с маршалом Жуковым в Харькове больше нет: закрыли утеплителем

Общество 15:34   08.10.2023
Елена Нагорная
Мурала с маршалом Жуковым в Харькове больше нет: закрыли утеплителем Фото: Вячеслав Чеш Омельченко

Мурал советскому маршалу Георгию Жукову на фасаде жилого дома на улице Танкопия в Харькове закрыли утеплителем.

Об этом сообщил в Facebook соучредитель проекта «Деколонизация. Украина» Вадим Поздняков.

«Осталось закрасить два мурала с Пушкиным и один с Гагариным, и на этом история с российскими муралами в Харькове завершится», — отметил Поздняков.

Читайте также: Декоммунизаторы требуют зарисовать в Харькове муралы с Жуковым и Гагариным

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 15:34;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мурал советскому маршалу Георгию Жукову на фасаде жилого дома на улице Танкопия в Харькове закрыли утеплителем.".