Мурала с маршалом Жуковым в Харькове больше нет: закрыли утеплителем

Мурал советскому маршалу Георгию Жукову на фасаде жилого дома на улице Танкопия в Харькове закрыли утеплителем.

Об этом сообщил в Facebook соучредитель проекта «Деколонизация. Украина» Вадим Поздняков.

«Осталось закрасить два мурала с Пушкиным и один с Гагариным, и на этом история с российскими муралами в Харькове завершится», — отметил Поздняков.

Читайте также: Декоммунизаторы требуют зарисовать в Харькове муралы с Жуковым и Гагариным