Мурала с маршалом Жуковым в Харькове больше нет: закрыли утеплителем
Фото: Вячеслав Чеш Омельченко
Мурал советскому маршалу Георгию Жукову на фасаде жилого дома на улице Танкопия в Харькове закрыли утеплителем.
Об этом сообщил в Facebook соучредитель проекта «Деколонизация. Украина» Вадим Поздняков.
«Осталось закрасить два мурала с Пушкиным и один с Гагариным, и на этом история с российскими муралами в Харькове завершится», — отметил Поздняков.
Читайте также: Декоммунизаторы требуют зарисовать в Харькове муралы с Жуковым и Гагариным
Популярно
Вы читали новость: «Мурала с маршалом Жуковым в Харькове больше нет: закрыли утеплителем»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 15:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мурал советскому маршалу Георгию Жукову на фасаде жилого дома на улице Танкопия в Харькове закрыли утеплителем.".