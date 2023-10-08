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Муралу з маршалом Жуковим у Харкові більше немає: закрили утеплювачем

Суспільство 15:34   08.10.2023
Олена Нагорна
Муралу з маршалом Жуковим у Харкові більше немає: закрили утеплювачем Фото: В’ячеслав Чеш Омельченко

Мурал радянському маршалу Георгію Жукову на фасаді житлового будинку на вулиці Танкопія у Харкові закрили утеплювачем.

Про це повідомив у фейсбуці співзасновник проєкту “Деколонізація. Україна” Вадим Поздняков.

“Лишилося зафарбувати два мурали з Пушкіним та один з Гагаріним, і на цьому історія з російськими муралами в Харкові завершиться”, – зазначив Поздняков.

Читайте також: Декомунізатори вимагають замалювати у Харкові мурали з Жуковим та Гагаріним

Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2023 в 15:34;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мурал радянському маршалу Георгію Жукову на фасаді житлового будинку на вулиці Танкопія у Харкові закрили утеплювачем.".