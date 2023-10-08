Муралу з маршалом Жуковим у Харкові більше немає: закрили утеплювачем

Мурал радянському маршалу Георгію Жукову на фасаді житлового будинку на вулиці Танкопія у Харкові закрили утеплювачем.

Про це повідомив у фейсбуці співзасновник проєкту “Деколонізація. Україна” Вадим Поздняков.

“Лишилося зафарбувати два мурали з Пушкіним та один з Гагаріним, і на цьому історія з російськими муралами в Харкові завершиться”, – зазначив Поздняков.