Live
  • Пн 09.10.2023
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 36.58
  • EUR 38.65
    • 🟢

На Харьковщине разложили почти 300 тыс. приманок с вакциной от бешенства

Общество 07:43   09.10.2023
Оксана Горун
На Харьковщине разложили почти 300 тыс. приманок с вакциной от бешенства Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области

В ГУ Госпродпотребслужбы сообщили о завершении кампании иммунизации диких животных от смертельного вируса на Харьковщине.

Кампанию проводили с 27 сентября. За это время распределили более 287 тысяч доз вакцины от бешенства с приманкой. Их разложили на опушках, обочинах и перекрестках дорог, у рек, вокруг населенных пунктов, на территориях вырубок и сельхозугодий.

В процессе задействовали 117 рабочих групп, в которые вошли около 350 человек.

«В связи с военным положением осенняя кампания проводилась на территориях Красноградского и Лозовского районов, а также частей Богодуховского, Харьковского и Чугуевского районов, — отметили в Госпродпотребслужбе. — Распределение приманок с вакциной проводилось наземным методом (вручную) с участием специалистов государственных больниц ветеринарной медицины Харьковской области, представителей лесных и охотничьих угодий, при поддержке органов местного самоуправления».

Читайте также: Бешенство атакует Харьковщину: новые случаи фиксируют каждые несколько суток

Автор: Оксана Горун
Популярно
Заморозки и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на начало недели
Заморозки и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на начало недели
08.10.2023, 19:49
Погибла женщина, повреждены пять домов — Синегубов об обстрелах Харьковщины
Погибла женщина, повреждены пять домов — Синегубов об обстрелах Харьковщины
09.10.2023, 08:17
Сегодня 9 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 октября: какой праздник и день в истории
09.10.2023, 06:00
Воспитательница из Харькова получила миллион гривен “на осуществление мечты”
Воспитательница из Харькова получила миллион гривен “на осуществление мечты”
08.10.2023, 21:41
В Харькове мужчина отравился угарным газом
В Харькове мужчина отравился угарным газом
09.10.2023, 07:53
На Харьковщине за сутки отбили три вражеских атаки — Генштаб
На Харьковщине за сутки отбили три вражеских атаки — Генштаб
09.10.2023, 07:12

Новости по теме:

22:26
В Будах под Харьковом — карантин из-за бешенства: что ждет владельцев животных
20:41
Бешенство атакует Харьковщину: новые случаи фиксируют каждые несколько суток
14:38
Домашний кот напал на женщину: на Чугуевщине за год – пятый случай бешенства
12:20
В селе на Чугуевщине бешеная лиса задушила кур: ввели карантин
14:26
Бешеные коты напали на ребенка и мужчину: на Лозовщине объявили карантин

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине разложили почти 300 тыс. приманок с вакциной от бешенства»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 07:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Госпродпотребслужбы сообщили о завершении кампании иммунизации диких животных от смертельного вируса на Харьковщине".