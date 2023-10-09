На Харьковщине разложили почти 300 тыс. приманок с вакциной от бешенства

В ГУ Госпродпотребслужбы сообщили о завершении кампании иммунизации диких животных от смертельного вируса на Харьковщине.

Кампанию проводили с 27 сентября. За это время распределили более 287 тысяч доз вакцины от бешенства с приманкой. Их разложили на опушках, обочинах и перекрестках дорог, у рек, вокруг населенных пунктов, на территориях вырубок и сельхозугодий.

В процессе задействовали 117 рабочих групп, в которые вошли около 350 человек.

«В связи с военным положением осенняя кампания проводилась на территориях Красноградского и Лозовского районов, а также частей Богодуховского, Харьковского и Чугуевского районов, — отметили в Госпродпотребслужбе. — Распределение приманок с вакциной проводилось наземным методом (вручную) с участием специалистов государственных больниц ветеринарной медицины Харьковской области, представителей лесных и охотничьих угодий, при поддержке органов местного самоуправления».