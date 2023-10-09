На Харківщині розклали майже 300 тис. приманок із вакциною від сказу

У ГУ Держпродспоживслужби повідомили про завершення кампанії імунізації диких тварин від смертельного вірусу на Харківщині.

Кампанію проводили із 27 вересня. За цей час розподілили понад 287 тисяч доз вакцини від сказу з приманкою. Їх розклали на узліссях, узбіччях та перехрестях доріг, біля річок, навколо населених пунктів, на територіях вирубок та сільгоспугідь.

До процесу долучили 117 робочих груп, до яких увійшли близько 350 осіб.

“У зв’язку з воєнним станом осіння кампанія проводилася на територіях Красноградського та Лозівського районів, а також частин Богодухівського, Харківського і Чугуївського районів, – зазначили у Держпродспоживслужбі. – Розподіл принад з вакциною проводився наземним методом (вручну) за участю фахівців державних лікарень ветеринарної медицини Харківської області, представників лісових та мисливських угідь, за підтримки органів місцевого самоврядування”.