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На Харківщині розклали майже 300 тис. приманок із вакциною від сказу

Суспільство 07:43   09.10.2023
Оксана Горун
На Харківщині розклали майже 300 тис. приманок із вакциною від сказу

У ГУ Держпродспоживслужби повідомили про завершення кампанії імунізації диких тварин від смертельного вірусу на Харківщині.

Кампанію проводили із 27 вересня. За цей час розподілили понад 287 тисяч доз вакцини від сказу з приманкою. Їх розклали на узліссях, узбіччях та перехрестях доріг, біля річок, навколо населених пунктів, на територіях вирубок та сільгоспугідь.

До процесу долучили 117 робочих груп, до яких увійшли близько 350 осіб.

У зв’язку з воєнним станом осіння кампанія проводилася на територіях Красноградського та Лозівського районів, а також частин Богодухівського, Харківського і Чугуївського районів, – зазначили у Держпродспоживслужбі. – Розподіл принад з вакциною проводився наземним методом (вручну) за участю фахівців державних лікарень ветеринарної медицини Харківської області, представників лісових та мисливських угідь, за підтримки органів місцевого самоврядування”.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 07:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Держпродспоживслужби повідомили про завершення кампанії імунізації диких тварин від смертельного вірусу на Харківщині".