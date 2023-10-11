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Украинка с обложки Playboy выжила после ранения в голову, спасая детей (видео)

Общество 09:29   11.10.2023
Оксана Горун
Украинка с обложки Playboy выжила после ранения в голову, спасая детей (видео) Фото: скриншот

Ирина Белоцерковец осталась без половины лица и глаза, попав под обстрел в первые дни полномасштабной войны. Она пыталась вывезти из Киева трех детей. История модели Playboy, которая смогла вернуться к нормальной жизни и профессии — в совместном проекте МГ «Объектив» и «#ШоТам».

«Я им говорю: «Я вас люблю, нагибайтесь, ложитесь. Я умираю», — так вспоминает первые секунды после ранения Ирина Белоцерковец.

В этот день, 26 февраля 2022 года, женщина пыталась вывезти своих троих детей из Киева. Старшему из них было 10, а младшему — всего полтора года. Семья не выехала в первый день полномасштабного вторжения, отец записался в ТрО. Но по мере развития российского наступления Ирина с мужем решили: детей нужно эвакуировать.

Но это не удалось — автомобиль Ирины попал под обстрел.

«Когда я впервые услышала выстрелы, мне показалось, что это сзади. А потом я слышу выстрел, и он уже идет в голову, голова скручивается», — рассказывает женщина.

Следом она потеряла сознание, а очнулась уже в больнице. Как оказалось, спасли Ирину добровольцы медицинского батальона «Госпитальеры».

«Мы услышали выстрелы. Они были все ближе, мы стали ускоряться туда. Ребята встали на защиту, а я оказывал первую медицинскую помощь. Параллельно подъезжала «скорая» из ближайшей больницы», — рассказал доброволец «Госпитальеров» Артем.

Он остался на месте — с детьми Ирины.

Она же, очнувшись, поняла, что ничего не видит.

«Первый был вопрос: «Что с детьми?». Он (врач — Ред.) сказал: «Все хорошо». Потом я спросила о глазе. Он сказал: «Его нет». Но я не видела на два глаза», — поделилась Белоцерковец.

До полномасштабного вторжения РФ Ирина работала хирургом в больнице, а также — моделью и телеведущей.

Модель без глаза 2
Фото: скриншот

Чудом выжив после ранения в голову, она осталась фактически без половины лица.

«Перелом основания черепа, решетчатой кости, разбита верхняя челюсть, ранение периорбитальной зоны», — перечисляет она выводы врачей.

Восстановить лицо модели помогли немецкие врачи. Они буквально собрали его по кусочкам — на титановую сетку. Также смогли восстановить зрение — Ирина уже видит одним глазом. Вместо второго уже в Украине поставили имплант.

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Но на этом чудеса в жизни модели не завершились. Ирина получила предложение от журнала «Playboy» — сняться для обложки. Журналы планировали передать на фронт. А в итоге вместе с журналами к бойцам поехала и сама модель.

Сейчас она продолжает общаться с воинами ВСУ, а также — подружилась со своим спасителем из «Госпитальеров» Артемом.

В планах женщины — выучиться на психотерапевта, чтобы помогать людям с инвалидностью.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Происшествия, Репортаж, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 09:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ирина Белоцерковец осталась без половины лица и глаза, попав под обстрел в первые дни полномасштабной войны. Она пыталась вывезти из Киева трех детей. История модели Playboy, которая смогла вернуться к нормальной жизни и профессии — в совместном проекте МГ «Объектив» и «#ШоТам»".